宋祖兒在劇中擁有驚人味覺。（八大提供）

宋祖兒和阮經天常互開玩笑。（八大提供）

阮經天在劇中的性格外冷內熱。（八大提供）

阮經天、宋祖兒主演的勵志情感劇《舌尖上的心跳》備受粉絲矚目，阮經天在劇中飾演榮獲廚藝大賽冠軍的米其林三星主廚「江千帆」，而宋祖兒飾演他的徒弟。

戲外兩人實際相差16歲，在拍戲空檔常互開玩笑，宋祖兒當面吐露：「天哥，你演《命中注定我愛你》的時候，我才上小學，你是我小時候的偶像，小時候的目標，我打那時候就知道，有一天我一定要努力，才能跟你演一部戲，演你的情侶！」逗得阮經天詞窮感嘆：「好難過喔！這是我入行快20年以來，最尷尬的一回！」更幽默自嘲：「眼淚都快飆出來啦！」

鏡頭前阮經天對料理嫻熟、手法俐落，但他透露戲外其實不下廚，對廚房裡的東西都非常陌生，接拍後內心非常忐忑，後來從切菜開始學習，「切菜這件事情其實很好玩，就是你在切菜的時候，它就是那個你只能想那件事情的事情。」

劇組裡有工作人員以前曾擔任廚師，阮經天索性有疑問就去請教對方，「每天都得到一點新東西，然後又回去練。」逐步摸索練習後，讓阮經天更貼近角色，也越來越有名廚的架式。

阮經天形容「江千帆」是外冷內熱又偏執暴躁，也提及「江千帆」每一個時期的性格，剛好是他每一個成長階段的一個樣貌，「一開始我自己的性格，的確是很暴躁的，就像戲裡面講的一句話，常帶給身邊人很大的壓力，但在慢慢學會跟自己相處後，也和自己和解。」

劇情描述意外獲得超凡味覺的林可頌(宋祖兒飾)，在偶然的機會下，報名廚藝大賽，成了名廚江千帆的徒弟，接受他魔鬼般的嚴苛訓練，而林可頌的積極樂觀也感染了冷酷的江千帆，兩人在各種磨難和考驗中互補不足。

《舌尖上的心跳》19日起每週一至週五晚間十點在八大第1台全台首播。