大陸貴州高速客車側翻意外 釀27人遇難 13:222022/09/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貴州傳出高速客車側翻意外，目前已導致27人遇難。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸貴州省三都縣公安局通報，9月18日凌晨，黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方向）發生一起客車側翻事故。事發時，車上載有47人。截至18日12時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。有關部門已緊急趕往現場處置。 金門機車深夜撞2路人 前縣府祕書長後送台灣 日月潭旅遊推新玩法 遊客可攜自行車搭船遊湖 新北土城「4車連環撞」現場照曝光 7人肢體擦挫傷送醫 #客車 #側翻 #27 #18日 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1台南路段4車連環撞！男子噴飛20m送醫不治 09:052022/09/17 社會 苗栗縣政府國民體育日 首日鄉鎮市舞蹈班登場 17:052022/09/17 寶島 行駛國道1號小貨車拋錨停內側車道 遭追撞釀1死1重傷 10:422022/09/18 社會 「全國古蹟日-走讀雲林」邀民眾解鎖老建物祕寶 16:312022/09/17 寶島 熱門股－日月光 拉貨強勁Q3看俏 04:102022/09/17 證券．權證 颱風南瑪都進逼 日本逾500國內線航班停飛 12:212022/09/18 國際 日皇伉儷將出席英女王國葬 即位後首度出訪 08:592022/09/17 國際 美國暴力升息 市場估再度升3碼 04:102022/09/18 專題周報 護盤穩台股 官股最愛13檔 三日低接百億 04:102022/09/17 財經要聞 史話》在台的日本人後代及哈日人──未酬邦國中興之34（朱偉岳） 00:002022/09/18 兩岸史話 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。