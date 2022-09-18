根據大陸貴州省三都縣公安局通報，9月18日凌晨，黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方向）發生一起客車側翻事故。事發時，車上載有47人。截至18日12時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。有關部門已緊急趕往現場處置。