「2022 Emo 4ever」16日在台北NuZone登場。（華納音樂提供）

「2022 Emo 4ever」16日在台北NuZone登場。（華納音樂提供）

「2022 Emo 4ever」16日在台北NuZone登場。（華納音樂提供）

「2022 Emo 4ever」16日在台北NuZone登場，活動由Marz23發起並促成，他因去年底在洛杉磯參與了一場「Emo Nite」，深受震撼於是決定將活動「移植」台北，對一直以來致力推廣Emo文化的Marz23而言，也算是一圓多年夢想；他說：「當時有種被震撼的感覺，很羨慕他們有這樣的場景跟活動，身邊的美國朋友那時問我『那你為什麼不在台灣辦一個』？突然有被醍醐灌頂的感覺，回來之後就找了幾個朋友，決定要促成台灣第一個Emo派對。」

這次活動從籌備到正式演出近1年，中間曾一度因疫情延期了2次，讓Marz23 苦笑辦活動實在不容易；而活動上Marz23 邀請了許多在台灣Emo文化中具有相當知名度的好友們一起參與，包括DJ Ground、K HOW 高浩哲等；令人驚喜的是這次邀請遠從美國而來，且在Emo文化圈有著重要地位的SMRTDEATH，對眾多Emo愛好者及Marz23 來說都充滿意義。

Marz23說：「我從以前就是SMRTDEATH的樂迷，所以他可以說是我的偶像；我們會認識是透過一個DJ朋友。」透露當時認識「偶像」時感到相當不可思議，也預告2人已合作還未發行的新歌〈Overrated〉。令人驚喜的是，活動演出到一半時，全場無預警替TRASH團長頤原慶生，原來演出當天正是頤原的生日，Marz23邀請歌迷們一起為頤原演唱生日快樂歌，氣氛溫馨。