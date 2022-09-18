台東縣於17日21時41分發生規模6.4地震且餘震不斷，台鐵表示，今（18）日中午12點10分台東縣政府西北方6.7公里（位於台東縣台東市）發生芮氏規模4.7地震，台東4級、關山3級，太麻里=瑞源間按4級、瑞源=富里間按3級地震規定辦理，已通知工、電單位巡查路線及電車線設備。

另目前公路路況彙整，經巡查轄區道路災情截至今日中午12點公路總局轄管道路情形，預警性封閉路段1處是高雄市桃源區台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，預計下午5點解除預警性封閉。災阻路段2處，包括台東縣海端鄉台20線192K新武附近邊坡坍方，雙向阻斷，預計今日下午3點開放通行；以及台20線195K＋400邊坡坍方，雙向阻斷，實際需配合192K排除作業，預計下午2點開放通行。

道路災情有2處，包括台東縣海端鄉台20線174K利稻附近，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計今日下午3點開放通行；台東縣海端鄉台20線179K＋150霧鹿附近，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計下午2點開放通行。