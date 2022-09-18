民進黨新竹市長參選人沈慧虹18日出席前溪社區發展協會會員大會，針對前市長林智堅昨天陪同合體力挺，沈慧虹表示，現場數千鄉親到場熱情相挺，證明新竹隊過去8年政績與努力備受肯定，大讚林智堅是她的最佳助選員，自己也有信心超越林智堅。

沈慧虹今天在市議員鄭美娟、曾資程陪同下，參加前溪社區發展協會會員大會，她表示，吃過前溪社區親手製作、充滿古早味與地方特色的菜頭粿和包子後，就離不開前溪。

沈慧虹也談及，過去每次社區辦理拔蘿蔔活動，都由她處理交通規畫，也謝謝前溪社區、里長溫文泰，提供孩子和鄉親如此美好的土地教育機會。

她表示，頭前溪是新竹市的母親河，她未來會在頭前溪旁繼續推動「竹科X2.0」計畫，作為產業發展重要基地，守護市民、也守護產業。

沈慧虹並強調，上任後將續發安老津貼與重陽敬老禮金，請大家放心，過去8年市府準時發放，市庫還還債30多億、公共建設一樣做得好，她同時提出敬老愛心卡點數600點加倍到1200點，使用範圍擴大，鼓勵長輩多出門。

市民鄭小姐表示，過去在社區活動就常常看到沈慧虹出席，尤其她擔任副市長時，細心了解社區需求，對社區活動盡心盡力，好的人會繼續支持。市民陳先生則說，常常在社區看到沈慧虹，看習慣了當然繼續支持。