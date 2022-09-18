大陸資深女星劉曉慶是80年代著名女明星，戲齡豐富的她演過不少經典作品，其中又以《武則天》堪 稱經典。多年過去，有著凍齡外貌受封「大陸第一美魔女」，在運動時曝光了她69歲近照，可看到在頭部紮起麻花辮造型，在精神上仍是神采奕奕，依舊維持她的美貌。

近日劉曉慶在社群PO出打羽球照，可看到她身穿彩虹運動T，頭髮梳成麻花辮並在額頭別著髮夾，減齡造型似乎很渴望回到青春，下半身則穿著開衩短裙，一雙纖細美腿十分吸睛，可說全身上下保養得宜，先不論她的打球實際技術，但以曝光的照片來看，從拿球拍的姿勢和眼神，似乎就是賽場上姿勢滿分的羽球好手。

劉曉慶打球時的打扮超減齡，卻被發現左臉有些腫脹、僵硬。(圖/劉曉慶 微博)

對此，從劉曉慶曝光側面照有網友開酸，指她的左臉有些水腫僵硬，看上去軟軟塌塌的、有些僵硬，另一方面，她夾起額前瀏海後，額前露出超光滑表面相當搶鏡；但多數網友認為，以她69歲的年齡能維持如此外型相當的不容易，且光是身材就可以直接輾壓一票網紅。

劉曉慶直播賣書法，偶爾還會跳舞風韻尚存。(圖/劉曉慶 微博)

近來劉曉慶常在直播賣書法，偶爾還會跳舞給大家看，期間不曾開美顏濾鏡，讓真實顏值和身材全現形，不少人都認為，她的精神抖擻、言語年輕活潑，一言一行很像年輕人，而當她跳起舞的時候，又兼具韻味和過人自信，讓已經69多歲的她，頗為吸引大眾目光。