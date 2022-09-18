新北市消防局今舉辦登山健行祈福活動。（新北市消防局提供）

新北市消防局今（18）日在瑞芳區金瓜石勸濟堂舉辦登山健行祈福活動，來自全市各大隊消防、義消同仁及眷屬共襄盛與，並由市長侯友宜主祭，參拜勸濟堂主神關聖帝君，祈求本市四時無災、合境平安。登山健行祈福迄今已辦理15年，每年參加人數平均達1200人，除參拜祈福外，亦能加強消防及義消團隊工作士氣及鍛鍊體魄，另一方面也強化彼此間的情感交流，凝聚團隊的向心力。

消防局表示，今年活動選定新北市著名觀光景點金瓜石，健行途經黃金博物館園區，擁有豐富的歷史人文與自然資產，除了欣賞當地特殊自然景觀外，更可以對金瓜石礦業歷史能有更深刻的了解；此外發放著名的瑞芳礦工便當，以布巾包裹並印有礦坑風情圖案，濃厚懷舊氣息與別具特色的創意搭配經典古早風味，使人重溫昔礦業風采。

侯友宜表示，過去這2年疫情大爆發期間，多虧有新北市消防及義消英雄們不畏風險堅守崗位才得以安然度過，除平時的災害搶救工作外，還有每日自400件暴增至700件的緊急救護勤務，不僅如此，在這樣繁重的勤務下，OHCA案件存活率仍高達10.71％，當中的付出的辛勞大家有目共睹，也感謝所有消防及義消等前線人員的家眷在背後默默的支持，並期許大家未來以關帝爺的精神，繼續並肩作戰，互相鼓勵扶持並做好各自職責，方能使災害降到最低，守護平安讓新北市民安居樂業。