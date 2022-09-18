國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案風波延燒數周，農委會日前公布比對初步結果，認定21篇報告中有6篇與系統資料庫重複度高。針對農委會被外界質疑在選前淪為選舉打手，農委會今(18)日強調只是依法辦事，認為該指控相當不妥。

農委會副主委陳駿季今於「第12屆大專生洄游農村競賽頒獎典禮」受訪表示，農委會跟宏碁所有的計畫都是根據所簽訂的契約處理，農委會並沒有跟任何一方簽訂終生保密契約。

然而在科技計畫合約有一定的範本，當中有規範應保密事項，根據合約規範，有關研究成果的對外公開，這部分有約定乙方(宏碁)不能隨便把相關契約、執行情形、研究成果隨便公開，公開必須要經過甲方(農委會)同意。

不過在合約中也有提到，該契約是跟宏碁簽約，也要求宏碁跟執行團隊簽署相關保密合約的規定，但宏碁跟張怎麼簽的保密約定農委會並不瞭解，而目前為止也未收到宏碁或張來申請要公開。

然而外界批評農委會用論文比對工具來審查宏碁的報告並不恰當，陳駿季說，農委會有所謂補助跟委辦計畫，無論是哪個，如果是用科技預算來執行就要符合相關規定，合約中就有明確規定要用期刊或比照期刊的方式來處理，不會因人而改變遊戲規則。

針對外界批農委會在選前淪為選舉打手，陳駿季表示，選舉是一件事情，查證也有嚴謹的流程，因此農委會一直沒有預定最後審查出來的時程，對此事農委會完全是以公平的角度回歸到合約精神，不希望公務人員依法做事結果反被稱為打手，這是相當不妥的。