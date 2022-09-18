地牛翻身！今天下午1時19分台東池上發生規模5.9地震，地震深度11公里，震央在台東縣政府北方 41.8 公里 ，位於台東縣池上鄉，各地最大震度花蓮5強、台東5弱、南投4級、嘉南雲彰中宜苗高竹新北3級，屏東、桃園、新竹市、台北市 2級，澎湖、基隆 1級。

這次地震台北2級也能感受到明顯左右搖晃，長達1分鐘左右，台北捷運公司接獲地震訊息，立即按SOP進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。

地震發生當下，網友們湧入PTT留言，有人表示台南很有感，收到地震警報後大概10秒才開始震，「台中有感，搖很久」、「又收到警報了」、「警報響好久地震才來」、「狂震」、「新北有感」、「花蓮比昨天大一點」、「警報來得真快！」、「第2波蠻大的」、「有三秒可以逃 簡訊贏了」。

但也有人沒收到地震警報簡訊，「兩天震好幾次，一次都沒收到警報，就只有我這麼衰？」、「國家級邊緣人」、「兩天沒收到+1」、「屏東+1」，「沒收到是好事，你要感謝你的所在地沒有大到需要警報」，目前氣象局規定，地震震度預估達4級以上才會發送國家警報簡訊。