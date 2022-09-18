劉雨柔無懼受傷，只想有完美的表演。（淘禧娛樂提供）

演藝圈中第一位拿到WBC國際拳擊教練2級證照的劉雨柔，昨（17日）在台北小巨蛋以運動員的身分演出，她帶領整個綜合格鬥表演團隊，站在舞台表演站的最前排，她坦言內心相當緊張，因為站在她身後的每人都是職業選手，「過程中雖然受了一點皮肉傷，但為了呈現完美的表演，這點小傷都不算什麼。」

活動結束後，她也在臉書感動發文，「今天的登場，大成功！身體冷靜下來，思緒也冷靜下來，能用運動員的身分，站上小巨蛋，那是做夢也想不到的事情，現在想起來，依然很不真實，認真做好每一件事情，是對自己，還有愛我的人的責任，謝謝今天同場競演的所有選手們，更謝謝我最愛的朋友們，看到你們在現場支持、比我興奮，有讓我一度鼻子酸酸」。

劉雨柔一直都有在練柔術，所以對這個項目並不陌生，只是可以用運動員的身份表演，覺得是一個很難得的幾會，畢竟柔術一直都是用最高強度在接受訓練；而這次與劉雨柔合作演出的對象，是台灣的柔術國手，劉雨柔覺得能跟這麼高水準的人同台，除了興奮，也覺得幸運。她也提到這次會選擇地板技（柔術）項目，是因為大家都已經知道她很擅長站立技（泰拳、拳擊），為了讓大家看見不一樣的面貌，所以積極訓練，「因為每個運動項目的選手，都應該要被看見才是！」