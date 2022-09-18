雲林縣長張麗善責成消防局成立「第一大隊草嶺小隊」，成立近2年來，消防弟兄們完成上百件打火、救護、山域搜救等案件。（雲林縣政府提供）

雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊於109年12月16日由張縣長親自揭牌啟用，配有各式車輛及消防人員8名，義消分隊也在同日由張縣長親自授旗成軍。（雲林縣府提供）

古坑鄉草嶺村位於雲林縣古坑鄉東南隅山區，面積1000多公頃，居民約570多人，過去很長一段時間，草嶺是沒有消防隊進駐的遺忘之地，每當發生危急情況時，常要依賴命運之神的眷顧。前年雲林縣長張麗善責成消防局成立「第一大隊草嶺小隊」，成立近2年來，消防弟兄們完成上百件打火、救護、山域搜救等案件。

雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊於109年12月16日由張縣長親自揭牌啟用，配有各式車輛及消防人員8名，義消分隊也在同日由張縣長親自授旗成軍，執行各式救災、救護、救難任務工作，確保偏鄉山區民眾的生命財產安全。

消防局長林文山指出，草嶺地區地處偏遠，長期以來醫療、救災資源均較不足，影響民眾居住安全及地方觀光產業發展，張麗善上任縣長後即把草嶺地區增設消防據點納為首要施政目標。

永利飯店董事長劉郭合無償提供40坪私有地做為消防車輛停車空間，草嶺社區發展協會理事長葉世堯也提供社區活動中心做為辦公室，草嶺小隊成立至今，共執行火災案件6件、救護案件131件、山域搜救、為民服務（捉蛇、動物救援）等計10件，相當具有成效。

消防局說，去年10月27日上午於草嶺水濂洞一遊客跌落深谷受困於山壁中，經消防與義消人員合力實施繩索救助，順利將遊客救起；去年9月某晚樟湖村有一村民OHCA（到院前心肺功能停止），經過救護人員CPR後在送醫途中重新建立自發性循環。

今年五月也發生一起急病救護案件，一名在樟湖村活動的人士，突然肢體無力、低血壓，送醫途中意識形態改變為OHCA，經AED（俗稱傻瓜電擊器）電擊1次及實施CPR後，重新建立自發性循環。

最近7月18日，有一登山客因對山區步道不熟，獨自迷失於嘉南雲峰步道，經草嶺小隊動員警義消及熱心民眾，兵分三路入山搜尋，在短短1個半小時內找到受困民眾並引導下山。

另外，今年3月23日草嶺某小吃部發生火災，草嶺小隊在獲報後於短時間內就抵達現場，並且在2分鐘內火勢就獲得控制，5分鐘內火勢撲滅，可見草嶺小隊，正一步步履行消防的責任及解鎖原本不可能的救護。

林文山說，草嶺地區成立消防據點不僅救援距離縮短，讓民眾居住及生命安全獲得保障，未來仍將勇於面對挑戰，不間斷地提供消防安全守護，也歡迎地方熱心消防的民眾加入義消團隊，共同為民眾生命財產安全打拚。