我國是全球排名第四的遊艇製造王國，近來年，國內遊艇休憩產業也日漸蓬勃，高雄多家遊艇週邊企業有感於遊艇休憩的法令與管理，不合時宜，18日成立高雄市遊艇服務商業同業公會，希望能夠從短中期等不同階段，提出解決方案，為南台灣創造更多的遊艇休憩經濟。

高雄市遊艇服務公會18日上午召開第一次會員代表大會，選出台灣海洋服務公司總經理潘泰安，嘉信遊艇總經理龔俊豪、黃鈺真，亞灣遊艇開發經理龔郁琇、陳冠良，錚儀遊艇總經理林明慶、萬象海洋莊詠程、李伯言，娜美公主蔡宗達等9人，出任理事，台灣海洋服務公司品牌經理蘇秀琴、以及錚儀遊艇經理蕭霓霜等2人，出任監事，並召開理監事會議，推舉台灣海洋服務公司總經理潘泰安，擔任理事長職務。

高雄市遊艇服務公會理事長潘泰安指出，我國的遊艇休憩產業遭遇許多營運困境，卻苦無發聲的平台，產業因受限不合時宜法令，無法突破，導致發展不如預期，決定籌組遊艇服務公會。

潘泰安表示，在台南市和高雄市成立之後，台北市和新北市也規劃成立遊艇服務公會，希望在今年年底之前，再擴大組成全國聯合會，為遊艇休憩產業發聲，爭取合理的權益。

他說，長期以來，因為法令的限制，遊艇休憩產業的經營者，都是摸著石頭過河，走一步，算一步，但，國內港口的管理機關繁多，從交通部航港局、觀光局、內政部、農委會等，各有不同法令規範，讓業者難以適從，導致一件投資案進行之後，卻面對不同法令的卡關。

最近的生存權之戰，就是船舶法第70條第一項規定，遊艇不得經營載客服務，一旦將乘客從A點載至B點，即屬違法，潘泰安表示，這是剝奪與扼殺遊艇租賃的生存空間。

潘泰安強調，要鼓勵國人購買遊艇或帆船，甚至發展遊艇休憩產業，政府一定要創造友善的環境，才能創造新的產業鏈，而且要分配公平的資源給遊艇休憩產業，這個產業才能茁壯。

他說，包括台南、高雄和屏東等南台灣的海洋環境，是其它城市難以相比擬的，也是發展遊艇休憩產業的適合區域，政府除了要有合宜法令的做法，也要鼓勵中小企業投入港口的開發與經營，讓舊的漁村部落，能有新產業的能量注入，而走出一條新的經濟道路。