美國聯準會9月21日的貨幣政策會議，市場普遍認為將升息75個基點，也就是3碼的幅度，瑞銀集團指出，聯準會貨幣正常化政策的中值假設，已包含9月的75個基點，加上至少兩次的50基點升息幅度會在年底前發生。換句話說，9月到年底這段期間，聯準會將升息175基點。

瑞銀美國經濟分析師Jonathan Pingle指出，瑞銀近期一再評估聯準會在2023年的可能作法，「新的一年是關鍵節點！」，預判屆時美國經濟增長大幅放緩、通膨小幅上升，聯準會需進行「暫停」或「繼續」升息的重要討論。

目前瑞銀預計今年最後3個月，美國核心通膨的月度增幅將出現更明顯的放緩；此外，到今年年末，勞動力市場預估也會真正降溫，加上基期效應，價格指數較去年同期的增幅會更顯著地壓低，這意味著到2023年2月1日FOMC會議當天，核心PCE通膨調整後的聯邦基金利率幾乎確定正趨向正值和限制性水準。

基於美國貨幣正常化政策的中值假設，瑞銀預估2022年將在4.1％，2023年為4.6％。核心PCE通膨預測亦小幅上調，2022年中值會從4.3％調高至4.6％，2023年預測隨之從2.7％調高至3.0％。