高揚凱有感於文山區居民長期缺乏醫療資源，承諾當選後將促成萬芳醫院醫護資源走入社區。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱與台北市長參選人蔣萬安到聯合醫院仁愛院區愛心送餐給醫護，為辛苦的醫療人員加油打氣。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨大安、文山區市議員候選人高揚凱，是正港土生土長的在地囝仔，最關心在地醫療資源及鄉親父老的就醫權益問題；高揚凱有感於文山區居民長期缺乏醫療資源，承諾當選後將促成萬芳醫院醫護資源走入社區，設置社區診療站，為鄉親提供多元醫療和健康照護療。高揚凱與台北市長參選人蔣萬安近期也到聯合醫院仁愛院區愛心送餐給醫護，為辛苦的醫療人員加油打氣。

高揚凱認為，台北市十二行政區中，文山區的醫療量能長期處於末段班，身為市立醫院的萬芳醫院，亟需市政府對各項醫療資源通盤檢討規畫、挹注更多活水，讓整體院所的醫療量能做出更大發揮，滿足多元年齡層不同的就醫需求。

高揚凱批評，台北市長柯文哲為台大醫院出身的醫師，執政8年虧欠大文山區一個友善的就醫環境，尤其對行動不便的長者與弱勢族群就醫不便問題並無顯著作為，在現今疫情仍起伏不定的當下，高揚凱身為在地囝仔，具有高度的使命感，因此拿出具體辦法來守護鄉親父老健康。

高揚凱承諾，未來當選市議員後，近期目標將優先推動成立「社區行動診療站」，善用學校閒置教室、社宅空間來解決場所問題，讓萬芳醫院走進社區計畫早日實現。

高揚凱表示，市民未來周末只要持健保卡，即可在現場做基本的健檢與醫生綜合問診；每月也將結合各里民活動中心等場所，邀請中西醫醫師，輪流舉辦衛教宣導、用藥安全、食安新知與戒菸講座，讓醫學貼近民眾生活的每一天。

在中長期規畫部分，高揚凱將力爭市政府支持萬芳醫院擴充病床數，提升文山區的醫療量能、資源，保障地方鄉親的就醫權、健康權。

高揚凱指出，文山在地醫療的落後是長期存在的問題，文山鄉親多年來投票選出那麼多民意代表，這些人來來去去、左顧右盼，許多人當選後就將鄉親的心聲和需求抛之腦後。

高揚凱強調，唯有在地囝仔，才最了解在地鄉親的需要；唯有自己的子弟，才能對父老的心聲抱有強烈的使命感，他承諾全力為提升文山醫療水準、守護鄉親父老健康而全力打拚，請鄉親父老給高揚凱一個機會，也給文山醫療水準的躍升一個機會。