台中監獄受刑人陳坤和17日晚間自醫院開刀後脫逃後，到附近台中市生命禮儀館偷走業者小貨車逃逸。（民眾提供）

台中監獄脫逃受刑人陳坤和前科累累，具暴力傾向，他17日晚間自醫院開刀後脫逃後，到附近台中市生命禮儀館偷走業者小貨車，駕車撞斷停車場柵欄逃逸。據了解，警方循線調閱監視影像發現他疑似換裝搭計程車北上逃亡，案發過程疑點重重，案發後，台中監獄低調不回應，預計在下午2時進一步說明。

陳坤和觸犯槍砲等重罪判刑16年在台中監獄服刑，有竊盜、毒品等前科，2020年間還因持有槍彈槍案入監服刑。為取出先前腳內治療用的鋼釘，17日在戒護下到醫院手術，沒想到竟趁機脫逃。

此件受刑人脫逃案疑點重重，戒護就醫的受刑人穿戴腳鐐，在監所人員戒護下，如何脫逃？腳鐐及戒護過程是否出現空窗期？戒護人員在下午17時許發現陳不見蹤影，但台中檢方在晚間20時5分許才接獲獄方傳真通知，於21時52分許發布通緝，成立專案小組全力追捕。

檢方指揮警力追捕外，並分案調查陳涉及脫逃罪，脫逃過程再涉竊盜、毀損等犯行；獄方及戒護人員在戒護過程是否依規定配戴腳鐐及戒護涉有疏縱。

陳坤和脫逃後，到醫院附近的台中市生命禮儀館，偷開走業者的小貨車，逕自開車衝過收費停車柵欄逃逸，事後棄車逃亡，警方晚間6時許獲報，於19時40分許在北區找到失竊小貨車，但陳已逃逸。

據了解，警方調閱相關監視影像循線追查，發現陳疑換裝搭計程車北上，可能在桃園落腳，專案小組警力全部動員循線查緝。

台中監獄在案發後，對外界質疑都低調不願說明案情，今天決定於下午公開對外說明。

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