民進黨新竹市長候選人沈慧虹舉辦第一場親子造勢「魔法小虹號」，吸引來上千民眾參加，林智堅也復出為沈慧虹站台，與親子檔熱情互動，不只小朋友大喊小智、林智堅，許多家長也紛紛靠近他咬耳朵，「市長，一定要繼續加油！」，有一位民眾更緊握林智堅手說「沈慧虹的付出和努力我們都有看到，你一起回來幫幫她！」

昨晚的表演途中，不斷有民眾靠近沈慧虹和林智堅，近距離握手拍肩，為沈慧虹林智堅加油肯定，更告訴林智堅一定要幫忙沈慧虹輔選。也有媽媽直接擁抱沈慧虹，謝謝她為沒有選票的孩子做的努力。在表演後，更有家長帶孩子排隊，要與沈慧虹、林智堅合影，等候合照的隊伍大排長龍，可見魅力絲毫不減。

「魔法小虹號」是沈慧虹欲以正面、開心、明亮又快樂的氛圍，邀請小小市民了解選舉的造勢活動。沈慧虹說，她期待透過光明、趣味的選舉活動，讓孩子認識民主。希望選舉不只是政治口水，應該提出未來願景與轉業施政方向，這也是她舉辦魔法小虹號的初衷。

沈慧虹也將魔法小虹號的心情分享在臉書粉絲頁，指出魔法小虹號的「魔法」，就是讓大朋友、小朋友「變幸福」，臉上充滿笑容的魔法。這也是新竹市府過去七年多以來，一直在做的事。她承諾未來一定會舉辦更多、更優質的活動，延續幸福的腳步，「請給我繼續施展幸福魔法的機會！」

沈慧虹說，魔法小虹號下一個停靠站是9/24（六）的關新公園，晚上7點，有紅鼻子馬戲團一起施展魔法，期待大小朋友一起來玩！