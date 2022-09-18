中央流行疫情指揮中心今天公布國內共新增3萬9330例新冠肺炎本土個案，境外移入239例、死亡新增39例。指揮中心發言人莊人祥表示，本土疫情比起同期上周日大增7476例，成長幅度達23.5%。

指揮中心表示，今天新增之3萬9330例本土病例，各縣市個案分布以新北市最多，有8607例、其次為台中市4951例、台北市4511例、桃園市4097例、高雄市3147例。

中重症部分，今天共新增157例本土中重症個案，其中12歲以下兒童重症部分，新增一名MIS-C個案，為一名兩歲男童，7月26日接種一劑量疫苗，無慢性病史，8月13日確診，9月5日起出現發燒、咳嗽、流鼻水，鼻塞、腹瀉症狀，9月10日至急診室，Ｘ光顯示有兩側輕微肺炎。

莊人祥表示，該名男童抽血後發現肺炎黴漿菌感染，抗體陽性，診斷為黴漿菌肺炎收治住院給予抗生素治療，住院後發燒持續出現腹痛，紅眼症狀，診斷疑似MIS-C，9月15日轉至醫學中心，目前病況好轉。預計今天出院。

截至今天為止，國內12歲以下兒童重症累計213例，包括腦炎31、肺炎23例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡7例、MIS-C134例，共病3例，所有兒童重症其中32例死亡。

指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(9例)、土耳其(5例)、美國(3例)、泰國、柬埔寨及印度(各2例)、新加坡、香港、希臘、孟加拉國、日本、荷蘭及韓國(各1例)移入。另209例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月17日。