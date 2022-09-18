2022年「Alibaba.com全球採購節」9月正式起跑，Alibaba.com指出，今年買氣熱絡非凡，開跑首日總實收交易額（GMV）持續保持兩位數增長。除機械、家居園藝、消費電子等三個行業的首日GMV領跑，更不乏許多「黑馬」產業，包括禮品工藝品產業與去年同期相比成長117％，玩具、辦公文具用品成交額增速則以87％與86％緊追在後。此外，許多新興行業同樣備受買家青睞，包括可再生能源產業買家需求增長達81％，商機增長力道強勁。

Alibaba.com觀察，受近期通膨等經濟環境因素影響，全球消費趨勢以「剛性需求」為主，而擁有環保、創新等特色的產品需求也持續上漲，是台灣企業必須把握的需求趨勢。消費電子、汽摩配等非生活必需品的產業中，同樣以多功能、維修配件等高性價比的產品為熱銷大宗，如三合一充電線、汽車發動機零件等預測商機量成長均超過20％以上。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，Alibaba.com全球採購節是全球超過4,000萬買家集中採購備貨，籌備聖誕節、萬聖節、黑色星期五及新年等重要節慶促銷的最佳時機。適逢四年一度的世界盃，同樣刺激運動娛樂、消費電子等產業需求飆漲。面對疫後高通膨時代變動快速的國際市場，台灣中小企業應更積極把握此波流量高峰帶來的商機。

為幫助台灣商家最大化企業優勢，Alibaba.com本次採購節亦上線汽配、機械、五金、家居及食品五大行業館，並為台灣中小企業舉辦「一鍵直達海外買家高峰會」，更首度於台灣發佈「新能源電動車全球商機報告」，報告指出，受2025年後歐洲各國、印度等地相繼禁售燃油車政策驅動，全球新能源車市場增長快速，2022年全球新能源車持有量將達2,000萬輛。美國、日本及歐盟成員國等皆陸續頒布各種扶持政策，促進新能源汽車的技術提升和市場推廣。隨著新能源車市場穩健成長，充電樁商機同樣備受關注，新能源充電樁全球熱門搜索指數近5年來增長超過4倍。Alibaba.com亦針對汽配行業布局專屬營運場景資源及商家權益，助企業於快速崛起的新能源商機中搶得先機。