北基宜花金馬分署花蓮就業中心日前辦理聯合徵才，並在現場設置宣導攤位，讓民眾與雇主了解政府因應就業提供的相關措施。（花蓮就業中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

國內新冠疫情降溫，國旅復甦造成旅館業人力吃緊，北基宜花金馬分署花蓮就業中心日前辦理聯合徵才發現「住宿及餐飲業」職缺為大宗，占整體職缺的4成。（報系資料照）

國內新冠疫情降溫，國旅復甦造成旅館業人力吃緊，北基宜花金馬分署花蓮就業中心日前辦理聯合徵才發現「住宿及餐飲業」職缺為大宗，占整體職缺的4成，餐旅宿業者分析，疫情期間，考量成本調整人力配置，但近期住房率隨疫情趨緩攀升，房務需求量大，一時之間找不到人來補足，導致人力相當吃緊。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡坦言，旅宿業長期都處在缺工狀態，不過前2年受疫情影響，不少業者考量營運成本，逐步調整人力配置，但近期疫情趨緩，國旅復甦，大量生意臨時上門，人力一時之間無法補齊，且若原本的員工確診也需要其他人來遞補，因此這段期間，許多高階主管都下去投入房務工作，人力相當緊繃。

據縣府統計，縣內合法房間數約1萬5千多間，今年暑期住房率平均逾9成，房務需求大，所幸期間有許多學生打工族群投入，緩解緊繃的人力，不過業者仍積極尋找正職人員，因應後續穩定成長的國旅住房需求。

花蓮就業中心日前辦理聯合徵才，吸引400多人到場、投遞履歷逾200人，初步媒合率近7成，其中徵才職缺「住宿及餐飲業」占4成，其次為「製造業」占2成4。

參與聯合徵才的煙波飯店表示，住房率節節攀高連帶人力大缺，由於服務業需主動願意學習、積極負責及熱心主動的夥伴加入，因此這次也釋出中、高階等不同職位職缺，吸引許多求職者投遞履歷，也有錄取適合者加入，感謝主辦方協助。

此外，花蓮就業中心統計此次參與聯合徵才者年齡，45歲以上逾5成，其中逾3成是待業求職民眾、近3成為想轉職、近1成為初次尋職，且參與活動的民眾也建議就業中心未來可多開設「照護服務」及「觀光休閒」等職業訓練課程，提升自我職能。