新竹市光復高中18日晚間將搭機前往塞爾維亞，代表台灣出戰，代理市長陳章賢（右站立者）昨天特地宴請選手飽餐一頓、慰勞球隊辛勞。（陳育賢攝）

HBL衛冕冠軍─新竹市光復高中上月在「ISF世界中學生籃球錦標賽」代表隊選拔賽中，一路過關斬將，決賽更大勝泰山高中，取得代表權，18日晚間將搭機前往塞爾維亞，代表台灣出戰，代理市長陳章賢昨天特地宴請選手飽餐一頓、慰勞球隊辛勞。

市府指出，光復高中將於9月20日至29日代表台灣，參加塞爾維亞首都貝爾格勒舉行的世界中學生籃球錦標賽，與世界頂尖強隊交手。

陳章賢特地選在球隊出國前，於新竹國賓飯店宴請選手及教練團，除慶祝光復高中取得代表權、更預祝國際賽事順利，給予嘉勉鼓勵。

陳章賢說，自己也是籃球迷，對光復高中HBL封王戰記憶深刻，對關鍵秒數及比分倒背如流，盛讚現任隊長王威翔到最後時刻仍不忘回防、表現沈穩，接下隊長重任實至名歸。

他表示，光復高中籃球隊104學年度成立，短短6年就拿下隊史上第1座HBL冠軍獎盃，也是新竹市首座HBL冠軍獎盃，今年更在世界中學生籃球賽代表隊選拔賽中擊敗泰山高中、搶下代表權，大讚光復籃球隊是新竹市的驕傲，無論比賽多麼艱困，光復永遠相信自己，永不放棄，面對比賽只有全力以赴。

光復籃猿隊長王威翔表示，感謝市府一路以來的支持，無論大大小小比賽都來觀賽、加油打氣，讓球員在場上更有動力，持續為新竹市打拚，期待這趟出國比賽，能再帶回1座冠軍獎盃。

後衛林恩宇也說，自己很珍惜在光復打球的機會，大家都來自不同縣市，也感謝粉絲們一路以來的支持，自己會持續努力練習，希望這趟能夠帶回好成績，不要辜負支持者的期待。

光復高中陳定杰教練指出，新竹市是光復籃猿的家，感謝市府一路陪伴、給予肯定，特別在出國前宴請選手，光復高中將帶著全國人民的期待，努力以赴，希望能抱回冠軍金盃，為國爭光。他也開玩笑地說，一定要拿下好成績，回來多吃幾餐。