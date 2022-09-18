新北市淡水陳姓女子在臉書社團「淡水好物市集」，刊登、販售ADIDAS、UNDER ARMOUR的衣褲，以及從外國帶回來的日本合利他命等47種藥品，去年9月間檢調搜索辦公處所，陳女與賴男、謝女2員工均認罪，並主動繳回犯罪所得，士林地檢署檢察官日前處分緩起訴，命3人分別完成12小、6小時的法治教育。
陳女自2018年起利用臉書社團在社團上販售知名品牌的運動服裝、手套、腰包夾克等物品，自2019年1月，自大陸購得日本池田模範堂止癢軟膏、大塚製藥H三馬軟膏、參天製藥清涼眼藥水，SS製藥清涼眼藥水、皇漢唐製藥便秘藥丸等47種藥品，以及知名感冒藥、米田製藥合利他命等。
處分書指出，陳女販賣仿冒商品，以及違反藥事法中的販賣禁藥罪、未經核准擅自輸入醫療器材罪案經新北市衛生局稽查、調查局、保二總隊分別在去年9月、12月搜索，扣得仿冒商品、藥品等，陳等人坦承犯行，並與美商史塔巴克斯、荷蘭商耐克創新公司和解，繳回部分犯罪所得30萬，廠商也同意給予緩起訴。
處分書指出，負責人陳女緩起訴3年，並繳回剩餘犯罪所得64萬多元，並接受「預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程」12小時，賴姓、謝姓員工則是6小時。
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