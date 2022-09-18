新竹市前市長林智堅日前現身選舉造勢場合，為同黨竹市長參選人沈慧虹站台，針對新竹棒球場爭議，稱「台積電這樣世界級的公司也有不良品」。對此，國民黨立委李貴敏痛批，林智堅為掩飾自己過錯，不惜把台積電拖下水，就想推卸責任，也不要拿台積電或高科技廠來墊背。

李貴敏表示，林智堅作為前新竹市長，加上一票新竹市政府官員，距離來看，應該對竹科、對台灣高科技產業有起碼的瞭解。但不倫不類的比擬，只讓人覺得林智堅真的不瞭解高科技產業，也不瞭解高科技產業對自身的要求有多高，對品管與SOP又有多注重。市政得過且過，全靠大內宣、表面功夫擦脂抹粉，完全經不起檢驗。

李貴敏指出，台積電作為國際頂尖企業，又是台灣的護國神山，對於品管、程序與相關規範，豈像新竹市政府如此馬虎嗎？台積電廠房，如果沒有驗收，在到處狀況連連，或人員受傷情況下，就直接生產，還能有如今的品質？還能受到國際客戶信賴嗎？綠營官員這麼不了解台積電或台灣的科技產業？台積電可不是違章工廠，也不是家庭代工．

李貴敏認為，不僅台積電，台灣高科技產業在國際間之所以備受肯定，就是因為戰戰兢兢，才能讓產品保持高度的良率。居然為掩飾自己的過錯，不惜把台積電拖下水。符合國際標準的廠商哪裡容許這種錯誤？更何況一錯再錯或死不認錯？就算想推卸責任，也不要拿台積電或高科技廠來墊背。

李貴敏強調，高科技產業，良率只要不符合要求，除了掉訂單外，賠償責任也吃不消，更可能因此一蹶不振。豈有像新竹市政府這種疏失？一片晶圓只要有一絲一毫差異，就要全部作廢，新竹市政府有這樣的魄力跟紀律嗎？竟無知到拿自己跟台積電來比，綠營這種推責任的真的是一鳴驚人。