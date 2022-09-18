貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」今年3月擱淺在台東富岡漁港外，搶救後拖至高雄港暫停，但因大陸籍船東積欠拖帶處理費2000萬元不繳，導致10多名船員在船上苦等半年迄今。17日楊姓大陸籍船長疑似想刻意被逮捕、遣返回國，刻意下船被港警逮獲，但高雄地檢署17日晚間訊後裁示將楊男「解送回船」。

「要工資要回家」紅字白底的布條就高高掛在聯利輪船上，中英文字樣特別引人注目，聯利輪停靠在知名景點高雄港棧貳庫的前方水域中，相當醒目，不少遊客都有發現。聯利輪大多是陸籍船員，3月23日進高雄港後先行卸貨，從4月16日後就一直留在該水域上，船員不僅下不了船，也不知道何時才能離港，宛如被丟包在高雄港中。

楊男17日一早，疑似想利用「違法入境、會被依法遣返回國」的方式，獨自一人帶著行李下船至10號碼頭岸，走道9號管制站前，刻意被港警逮捕，並依入出國移民法移送高雄地檢署。檢方昨日晚間裁示解送回船，晚間10時楊男就被解送回聯利輪上，他的計畫等同破滅。

據了解，中秋前夕，輪船上的船員已經不耐長達半年的軟禁，紛紛要求返鄉。當時航港局要求，需留5名人員留在船上，還指定船長、輪機長等重要工作人員必須留下。沒想到，11名大陸籍船員都表達想下船決心，想用投票、少數服從多數的方式，脅迫印尼籍5名船員留在船上。對此，印尼籍船員緊急向印尼駐台經貿代表處求助，引發代表處嚴正關切。結果下船名單依舊懸宕，船員們只能繼續待在船上。

要移船就得等船東解決欠款問題，交通部航港局南部航務中心表示，依規定外國籍船隻船員都只能待在船上，水跟油料會由船東負責補給，船員生活應不成問題。希望協助能船東和廠商之間盡快達成協議，目前雙方透過律師協調中。

聯利輪今年3月8日擱淺於台東富岡漁港外，配合潮汐，順利在3月22日成功脫淺，隨後拖往高雄港。含拖帶、回高雄港下水修補工作、甚至連汙染防治等高達約2000萬元處理費用，大陸籍船東至今仍未付款，因此廠商向法院聲請執行假扣押，導致該艘船目前完全無法移動。