我國中美洲友邦宏都拉斯首都德古西加巴市連日豪雨沖刷，當地吉倫社區土石流失，造成眾多住戶房屋倒塌或嚴重毀損，市政府已於9月16日緊急撤離數百位居民。外交部表示，我已宣布捐助10萬美元緊急人道援助款，目前旅居國人及台商都平安，將密切關注災情並提供必要協助。

德古西加巴市的吉倫（Guillen）社區近來因土石流失，淘空社區地基，造成眾多住戶房屋倒塌或嚴重毀損，外交部副發言人崔靜麟表示，我國政府在獲悉災情後，已立即於第一時間指示我國駐宏都拉斯大使館代表我國政府與人民向宏國政府表達關懷慰問之意。

我國政府與並於當地時間9月17日宣布捐助10萬美元緊急人道援助款，協助災民安置及社區重建，期盼災民能夠早日重建家園，儘快恢復正常的生活。宏國政府對台灣立即伸出援手、展現休戚與共的熱忱深表感激，外長雷依納也公開表達感謝。

崔靜麟表示，根據我國駐宏都拉斯大使館回報，宏國首都市長Jorge Aldana已宣布將吉倫社區、新聖羅莎社區與周邊地區均列為災區，由於該社區地層下滑持續擴大中，市府刻正規勸社區其他住戶儘快撤離。

他說，目前我國旅居宏國的國人及台商均平安，外交部將密切關注宏國豪雨相關災情，持續與友邦保持聯繫並提供必要協助。