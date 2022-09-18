個性固執的人通常比較我行我素，一旦他們認定的事情，就會堅持到底，無論旁人如何勸說也沒用，運勢網站「摘星工廠」就點名3大星座個性好強，總是固執己見，不知變通，經常把別人的話當成耳邊風，讓旁人氣得跳腳。

▍金牛座

金牛座個性相當固執，說話、做事都有一套自己的標準和步調，別人不能打亂他們的節奏；此外，金牛座心裡認定了一件事就絕對不會妥協，也拒絕別人的指點，就算事實證明自己錯了，他們也會嘴硬的堅持己見，讓旁人氣到發抖。

▍獅子座

獅子座自信爆棚，不輕易接受別人的批評和意見，自視甚高的他們總認為自己下的任何決定都是對的，固執的堅持己見，就算旁人苦口婆心地提出勸告，也很難讓他們低頭認錯，沒有人拿獅子座有辦法，只能在一旁急得跳腳。

▍處女座

處女座有一套自己的習慣和原則，就算並不適用於當下的情況，他們也會一廂情願的堅持到底，就算旁人不以為然或是好心勸告都沒有用，處女座絲毫不領情，甚至還會反過來指正對方事情做得不到位，辜負別人的一片好意。