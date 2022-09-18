林佳龍客家後援會今舉行成立大會。（林佳龍競選辦公室提供）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（18）日上午出席「林佳龍客家後援會成立大會」，現場客家鄉親用客語高喊「林佳龍當選」，林佳龍允諾當選後重視客家文化、預算倍增，並要善用新北豐富多元的文化打造一年四季都有節慶的「盛會城市」。

林佳龍致詞時表示，新北市有63萬5000位客家鄉親，但年度預算僅1億2200萬，對比桃園市85萬客家人，預算高達8億，而「哈客館」在新北有只有5個文化據點，當選新北市長後會重視客家文化，「讓預算加倍、哈客館加倍」。

林佳龍列舉過去台中市長任內推動巧聖先師文化季、新丁粄節、大甲溪鯉魚伯公文化季和浪漫台三線景點；在交通部長任內推廣客家桐花季、客家文化飲食節慶等交通旅遊的經驗，希望未來新北市也能透過重視客家文化，帶來文化經濟、觀光效益，他並稱讚「客家妹」蔡英文總統推動的浪漫台三線政策，讓台灣客家文化躍上國際。

林佳龍指出，未來希望打造新北市成為「盛會城市」，一年四季12個月、52周都有節慶、盛會，「讓新北市多元豐富的文化成為觀光旅遊最好的體驗」。林佳龍表示，行政院長蘇貞昌過去在台北縣長任內推動「一鄉鎮一特色」，他要推動「2.0 版」，即「一鄉鎮一盛會、一鄉鎮一品牌」，讓多元文化成為新北觀光、創業最好的資產。