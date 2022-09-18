【愛傳媒藺奕專欄】連續兩天，從東京到紐約，再傳捷報！

小弟本人擔任監製、公司執導改編、純本土團隊拍攝製作的電影短片《甜納斯之戀》（My Favorite Bus Driver），正式入圍（台灣唯一）紐約蘇活國際影展（2022 SOHO International Film Festival NYC）官方競賽項目、同時進行世界首映這件事，完全是槓上開花。像我們這樣小小的影視公司，經常明星三缺一：有明星、有導演、有編劇，卻總是缺資金。疫情期間緊巴巴的生活，你看每人摸個錢包都像碰到燙手山芋。

總是在要省錢、還是人只活一次追夢之間反覆焦慮。 於是草船借箭、撒豆成兵這類古法戰術，早是植入團隊骨血裡的基因。

感謝文化部適時提供的紓困補助、以及台北市影委會的協拍幫助，否則我們幾個傢伙依然明星三缺一，坐在牌桌上大眼瞪小眼，瞪到眼睛都痛成「拭目いたい！」

我想所有的拭目以待都是這樣，一定是潤物细無聲的做好充足、全面準備之後的臨門一腳吧。

巧合的是，入選東京影展創投的電視劇和入圍紐約蘇活影展的電影短片兩部作品（其實還有一支跟菲律賓的合作擇期公布），劇情類型都是浪漫愛情，在鬼片盛行的台灣顯得有些突兀。但我們決定堅持走自己的路，誰叫團隊裡那麼多暖男，咱們只會當工具人、不會嚇女人。

我曾經在TED看過某位卓越白人女性的演講，她開場第一句話就說，知道《鐵達尼號》為何是全球最佳的浪漫愛情電影？

「因為男女主角連搞了三天之後，男主角死了。」

台下女性觀眾哄堂大笑，只差沒起立鼓掌了。我大為震撼，原來女人是這樣想事情啊。對女人來說，狂風暴雨都比不上耳膜深處一次謊言的輕顫更刺痛。

身為女人，髒話已經在嘴邊了還得默唸Namaste。所以我說，如果我們能有一些這樣的影視作品，給觀眾講述了稍有國際視野的浪漫愛情故事，我們的島會不會稍稍美好一些？

最後感謝來自東京和紐約的肯定，否則都西風圈了，我還一直相公，一定被人譏笑你這傢伙今年果然事業不行啊 ，竟然有空生病了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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