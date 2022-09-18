高雄市茄萣區17日晚間傳出火警，消防局人員到場搶救，救出兩名傷者，送醫搶救，其中一名62歲鄭姓男傷者到院前已經OHCA，另一名40歲周姓女傷者送醫時仍有意識，插管治療。今（18）日凌晨傳出鄭男傷重不治。
高雄市昨晚9時41分發生強震，之後茄萣區仁愛路三段一處民宅傳出火警，消防局人員出動13車25人前往搶救，將屋內的一對男女救出送醫。
警消初步調查，此火災與地震沒有直接關係。至於火警原因，仍待鑑識人員調查。
高雄市茄萣區17日晚間傳出火警，消防局人員到場搶救，救出兩名傷者，送醫搶救，其中一名62歲鄭姓男傷者到院前已經OHCA，另一名40歲周姓女傷者送醫時仍有意識，插管治療。今（18）日凌晨傳出鄭男傷重不治。
高雄市昨晚9時41分發生強震，之後茄萣區仁愛路三段一處民宅傳出火警，消防局人員出動13車25人前往搶救，將屋內的一對男女救出送醫。
警消初步調查，此火災與地震沒有直接關係。至於火警原因，仍待鑑識人員調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。