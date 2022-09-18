南韓女子天團BLACKPINK上個月剛推出第二張正規專輯《BORN PINK》中的洗腦先行曲《Pink Venom》後，便以最快速度登上全球各大音樂排行榜，MV更在24小時內創下9000萬人次的觀看次數，刷新她們過去的紀錄，可見她們的高人氣。而近日深陷誹聞風波的成員Jennie，雖不斷遭駭客公開她與防彈少年團成員V的親密合照，但她的心情似乎不受影響，還在昨（17）日於社群媒體上曬出大尺度造型側拍照，再度引起粉絲們的目光。

Jennie自從今年5月爆出與防彈少年團的成員V，同遊濟州島爆出戀情後，就不斷在網路上引發熱議，但剛開始大部分的網友都認為照片疑似是合成，但駭客為了證明自己所言不假，不斷放聲表示會陸續公開兩人的親密合照，而雙方經紀公司至今仍沒有出面證實，任由網友自行猜測。駭客甚至在近期公開兩人疑似在佛像前雙手合十的旅遊照，以及模仿2隻鸚鵡的甜蜜親額照，再度於網路上引爆話題。

而目前正忙著與其他BLACKPINK成員跑宣傳行程的Jennie，似乎不受外界的輿論壓力，仍飛到國外參加活動，並持續在個人IG上分享近況。昨日她便曬出一系列工作造型側拍，照片中只見她除了畫著俐落地妝容，並將頭髮綁成乾淨的馬尾辮外，身上所穿的粉色透視造型禮服，更只用一塊布遮住重點部位，使性感深溝與結實腹肌線條一覽無遺；其中一張頭戴著粉色假髮的造型，還因鏡子反射使全裸的背部曲線被看光，短短一天便吸引超過649萬名粉絲按讚，紛紛留言「造型好殺」、「我的公主」、「Jennie實在太酷了」、「這造型帥炸」、「我要尖叫了!!!」、「粉色Jennie真好看」。