房價居高不下，購屋前除了屋況外，鄰居的好壞也會列入考量，一名網友表示，最近看上一間地點很好的老公寓，但父親認為該棟公寓屋齡高、住戶素質偏低，氣得罵他是頭殼壞掉，令他不知所措，貼文曝光網友也贊同他父親的說法，建議他可在不同時間到公寓觀察，「長輩說的是對的，鄰居很重要」。

原PO近日於PTT房屋板指出，父母要贊助他頭期款買房，他看上一間42年的老公寓，不僅離父母家很近，還附停車位，令他心動直呼「簡直是完美」。但他的父親不斷勸阻他不要買，臭罵他腦袋壞掉，才會想花錢買一間快倒的老房子，父親還說該公寓以前很多是法拍屋，導致住戶的素質很差，再加上屋齡偏高，購入後勢必要花不少錢整修，父親的建議令他苦惱地說，「真的很難得看到這樣好的地點，不知道大家會怎麼做？」

貼文曝光，網友也紛紛留言給意見，「萬金買鄰居不是講假的，一定要不同時間點多去觀察幾次」、「鄰居爛一定會影響到生活品質，沒有例外」、「建議直接去社區門口滑手機2小時，看你爸說的是不是真的」、「一個爛鄰居就夠你受的了」、「長輩說的是對的，鄰居很重要，可以自己去實體考察」。

但也有人持反意見說，「住戶沒有爛到影響房價，居住品質都是無礙，鄰居會變，地點不會變，多一些像你這樣入住，品質就會提升」、「如果你買來是等都更之類的不自住，那就沒差」、「公寓扣掉一樓頂多4戶或6戶，是能有多少素質差的住戶」。