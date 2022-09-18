英國威廉王子、14歲的最小王孫詹姆斯塞文子爵（James, Viscount Severn）等8名孫子、孫女17日晚間為英國女王伊麗莎白二世守靈。

已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間在她的靈柩旁守夜，除了哈利王子睽違2年多再次穿上軍服外，守靈儀式上最令網友關注的就是女王年僅14歲的最小王孫詹姆斯塞文子爵（James, Viscount Severn），他在儀式上表情肅穆、低垂著頭，被英國網友大讚舉止「成熟」、有良好家教，也有網友說讓他們想起1997年威廉王子參加母親黛安娜王妃葬禮的模樣。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，威廉王子17日晚間帶領哈利王子及其他6名堂兄弟姊妹出席女王伊麗莎白二世的守靈儀式，除了哈利王子終於穿上軍服外，網友們最關注的就是14歲的詹姆斯塞文子爵。

詹姆斯塞文子爵是女王小兒子愛德華王子（Prince Edward）與妻子蘇菲（Sophie Wessex）的次子，他同時也是女王最小的孫子，15分鐘的守靈儀式上他全程表情肅穆、低垂著頭、眼神盯著地板，讓《每日郵報》及網友大讚他表現出超越14歲的成熟舉動。

網友認為對於一個14歲的青少年來說，要在數百萬民眾面前公開致敬親人、同時又清楚自己的表現會被一次又一次檢視，是非常不容易的，讚美詹姆斯的舉止完美無瑕、表現出尊重、超越14歲的成熟，網友們讚美他是父母的驕傲，甚至有人說英國人都為他感到驕傲，相較之下，有網友批評哈利還在鬧脾氣。

另外也有網友驚嘆，14歲的詹姆斯讓他們想起25年前15歲的威廉王子在黛安娜王妃葬禮上低頭為母親哀悼的畫面。有網友留言：「年輕的詹姆斯塞文子爵好像威廉王子，與當時的他年紀相仿，必須公開經歷這麼多苦痛，多麼勇敢的年輕人。」也有網友說，整個儀式中眼睛直盯著詹姆斯看，「14歲就如此堅忍地做到…。」

《時人》雜誌（People）指出，詹姆斯塞文子爵參與公開哀悼女王的儀式尤其重要，因為他的父母在他與姊姊、18歲的露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）出生時，就決定不讓姐弟倆擁有王子與公主的頭銜，讓他們得以遠離大眾目光。

關於為何詹姆斯與姊姊決定加入威廉王子等堂哥、堂姐行列、公開哀悼女王，王室消息人士透露，「在國王的邀請下，王孫們非常渴望向女王致敬。」

已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間為她守靈，小兒子愛德華王子的18歲長女露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）也出席儀式。（圖／美聯社）
已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間為她守靈，小兒子愛德華王子的18歲長女露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）也出席儀式。（圖／美聯社）

事實上身為女王的孫子，詹姆斯及露易絲其實有權繼承王子、公主頭銜，不過他們的母親蘇菲受訪時曾表示，由於理解到孩子們未來可能得工作才能維生，因此決定不使用殿下（His Royal Highness，HRH）頭銜。

另外姐弟倆滿18歲時可自行決定是否恢復頭銜，不過蘇菲先前就表示，他們非常不可能恢復頭銜。

文章來源：The Queen's youngest grandchild James, Viscount Severn, 14, displays a maturity above his years as he joins his sister Lady Louise Windsor, 18, and cousins to stand vigil at Westminster Hall
文章來源：'He looks just like William': Royal fans are struck by likeness between 'stoic' James, Viscount Severn, 14, and the Prince of Wales as he walked behind Diana's coffin aged 15
文章來源：Queen Elizabeth II's Youngest Grandchild, James Severn, Stands Guard at Her Coffin at Age 14
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