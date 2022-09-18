英國威廉王子、14歲的最小王孫詹姆斯塞文子爵（James, Viscount Severn）等8名孫子、孫女17日晚間為英國女王伊麗莎白二世守靈。

已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間在她的靈柩旁守夜，除了哈利王子睽違2年多再次穿上軍服外，守靈儀式上最令網友關注的就是女王年僅14歲的最小王孫詹姆斯塞文子爵（James, Viscount Severn），他在儀式上表情肅穆、低垂著頭，被英國網友大讚舉止「成熟」、有良好家教，也有網友說讓他們想起1997年威廉王子參加母親黛安娜王妃葬禮的模樣。

'He looks just like William': Royal fans are struck by likeness between 'stoic' James, Viscount Severn, 14, and the Prince of Wales https://t.co/dBX9KYrZm5 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 17, 2022

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，威廉王子17日晚間帶領哈利王子及其他6名堂兄弟姊妹出席女王伊麗莎白二世的守靈儀式，除了哈利王子終於穿上軍服外，網友們最關注的就是14歲的詹姆斯塞文子爵。

詹姆斯塞文子爵是女王小兒子愛德華王子（Prince Edward）與妻子蘇菲（Sophie Wessex）的次子，他同時也是女王最小的孫子，15分鐘的守靈儀式上他全程表情肅穆、低垂著頭、眼神盯著地板，讓《每日郵報》及網友大讚他表現出超越14歲的成熟舉動。

Feel so sorry for Lady Louise Windsor, 18, and James Viscount Severn, 14 🥺💔



Always impeccably well-mannered and respectful, they are a credit to Prince Edward and Sophie, Countess of Wessex.



The Queen would be so proud of them today 😢#Queen #lyinginstate #QueenElizabeth pic.twitter.com/PMl6Xc9v89 — Pooja (@Pooja33719735) September 17, 2022

If any sight can move one to tears, it's this.



14 year old James, Viscount Severn, standing vigil at the coffin of his grandmother Queen Elizabeth II.#TheQueen #QueenElizabeth #TheQueue pic.twitter.com/nrJ66C6f85 — A Person With An Opinion (@APersonWithAnO2) September 17, 2022

網友認為對於一個14歲的青少年來說，要在數百萬民眾面前公開致敬親人、同時又清楚自己的表現會被一次又一次檢視，是非常不容易的，讚美詹姆斯的舉止完美無瑕、表現出尊重、超越14歲的成熟，網友們讚美他是父母的驕傲，甚至有人說英國人都為他感到驕傲，相較之下，有網友批評哈利還在鬧脾氣。

Extra Kudos to this young man, he is 14 & he stood there & did that, well done James, VIscount Severn pic.twitter.com/08NrwcPXUW — Martin Youldon (@martin_youldon) September 17, 2022

另外也有網友驚嘆，14歲的詹姆斯讓他們想起25年前15歲的威廉王子在黛安娜王妃葬禮上低頭為母親哀悼的畫面。有網友留言：「年輕的詹姆斯塞文子爵好像威廉王子，與當時的他年紀相仿，必須公開經歷這麼多苦痛，多麼勇敢的年輕人。」也有網友說，整個儀式中眼睛直盯著詹姆斯看，「14歲就如此堅忍地做到…。」

James, Viscount Severn looks strikingly like a young Prince William today 🥺♥️ pic.twitter.com/phCHPtcav9 — Kayla Adams (@KaylaAdams___) September 17, 2022

Imagine being 14 and standing vigil besides the coffin of your grandmother. This was admirable from James, Viscount Severn. pic.twitter.com/R0fslBymKi — based subject 🇬🇧 (@crowndefensx) September 17, 2022

《時人》雜誌（People）指出，詹姆斯塞文子爵參與公開哀悼女王的儀式尤其重要，因為他的父母在他與姊姊、18歲的露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）出生時，就決定不讓姐弟倆擁有王子與公主的頭銜，讓他們得以遠離大眾目光。

關於為何詹姆斯與姊姊決定加入威廉王子等堂哥、堂姐行列、公開哀悼女王，王室消息人士透露，「在國王的邀請下，王孫們非常渴望向女王致敬。」

已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間為她守靈，小兒子愛德華王子的18歲長女露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）也出席儀式。（圖／美聯社）

事實上身為女王的孫子，詹姆斯及露易絲其實有權繼承王子、公主頭銜，不過他們的母親蘇菲受訪時曾表示，由於理解到孩子們未來可能得工作才能維生，因此決定不使用殿下（His Royal Highness，HRH）頭銜。

另外姐弟倆滿18歲時可自行決定是否恢復頭銜，不過蘇菲先前就表示，他們非常不可能恢復頭銜。