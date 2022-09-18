民進黨桃園市黨部以夾報方式散布國民黨桃園市長參選人張善政「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」文宣，此舉引發爭議，民眾黨桃園市長參選人賴香伶嘲諷，民進黨真的資源多、錢很多，一個晚上就可以把信箱塞滿，黑函非常要不得，不希望別人用這方式打亂正常的選舉文化。

針對張善政19日將開記者會說明農委會研究案，賴香伶說，他應該更早要用公開方式把這件事情說明清楚，離選舉只剩60幾天，卻還在抄襲這件事上打轉，應該還是要用政見來PK，既然張要做說明就應該說清楚，不要又像擠牙膏慢慢擠，時間就這樣被他們蹉跎過去，很可惜

而民進黨發文宣行為，賴香伶也批評，民進黨真的資源多、錢很多，一個晚上就可以把信箱塞滿，這點實在沒有必要，針對研究案不管是農委會的調查或是張善政自己站出來說明清楚，自然市民就會了解內容，用塞信箱方式還是用大黨資產輾壓其他政黨，她身為挑戰者資源相對少，自己就是一步一腳印，如果塞信箱有效她早就塞了，效果也不大。

至於是否會擔心民進黨也會發送文宣攻擊自己？賴香伶則說，過去很討厭舊政治就是沒有事情可以做PK，就拿事情做攻擊，黑函真的要不得，自己不會這樣做，更不希望別人用這方式打亂正常的選舉文化。