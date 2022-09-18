周佳琪18日發新聞稿指出，地震時她正陪一名老先生過馬路，隨後得知屏東市有大型社區地下室管線破裂，消防泡沫灑滿地，她趕到現場關心。（周佳琪團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

台東縣17日發生芮氏規模6.4極淺層大地震，地牛翻身全台有感，不料就在民眾震驚之際，民進黨屏東市長參選人李清聖臉書粉專發文「這是翻轉屏東市的徵兆嗎」，文末還附上笑臉貼圖，引發眾怒，不久後小編道歉徹文，但仍無法平息罵聲，網友留言狠酸「連臉書都管理不好的人，如何擔任行政首長」？

17日晚間9點41分，台東縣發生芮氏規模6.4極淺層大地震，屏東最大震度達4級，不少民眾被震得驚慌不已，大家不是忙得報平安就是詢問親友安全狀況，不料民進黨屏東市長參選人李清聖卻拿此事開玩笑，其臉書粉專發文寫到「這是翻轉屏東市的徵兆嗎」，貼文一出立即引起眾怒。

不久後，小編見情勢不對，立即撤文並再發一篇道歉文，文章指出，「阿聖也得知小編團隊剛剛的發文有所不妥，小編也已經表達歉意。小編屬於阿聖團隊的一部分，我們不會切割任何人，因此阿聖要在這裡和所有被貼文冒犯的朋友道歉」。

不過道歉文仍無法平息罵聲，不少網友留言狠酸「實在有點擔心連臉書都管理不好的人，如何擔任行政首長？」、「道歉就該在原文下道歉，刪文再發一篇道歉文是在道個鬼？誰知道是真道歉還是在極力掩飾消滅證據」、「什麼造成部分人的不舒服？有誰會因為地震舒服嗎？競選父母官的人嗎？滿腦子只有勝選的幕僚，根本就是糟透了！」、「民進黨果然不在乎人命，不意外」。

相較之下，李清聖勁敵周佳琪也在地震第一時間發文，但她四平八穩地寫道，「今晚地震，讓大家都受到驚嚇。也請務必保持冷靜，留心餘震。大家一切平安。」18日還發新聞稿指出，地震時她正陪一名老先生過馬路，隨後得知屏東市有大型社區地下室管線破裂，消防泡沫灑滿地，她趕到現場關心。