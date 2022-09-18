昨晚9時41分台東縣關山發生規模6.4強震，截至目前餘震已超過60個，稍早13時19分出現規模5.9餘震，震央位於台東縣池上鄉。中央氣象局表示，其規模有助於能量的加速釋放，未來2天內仍有規模5以上餘震出現，請民眾持續留意。

根據氣象局資料顯示，今(18)日中午13時19分出現規模5.9地震，震央位於台東縣池上鄉，深度11km，震度部分，花蓮5級強、台東5級、南投4級、嘉義3級、台南3級、雲林3級、彰化3級、台中3級、宜蘭3級、苗栗3級、高雄3級、新竹3級、台北3級、屏東2級、桃園2級、澎湖1級。

地震測報中心研究發展課課長陳達毅表示，這起規模5.9餘震震央相當接近昨天主震的震央，昨晚主震之後規模5-6的餘震有出現3起，分別為5.3和5.5，最大的就屬這次5.9。

陳達毅說，氣象局認為這序列的地震能量至今都還沒有釋放完畢，這餘震有助於加速釋放能量，我們對此也抱持樂觀的看法，不過未來2天內有規模5以上餘震出現機率。

此外，昨晚的主震經分析，研判和中央山脈斷層有關，餘震活動也都分布在範圍之內，而當一個地震發生之後，原本承受的應力有可能轉移到其他地方，尤其池上斷層和中央山脈斷層相當近，或多或少有被影響。

陳達毅指出，至於中央山脈斷層是否誘發其他地震，目前無法判斷，只能透過持續監測大小地震、規模大小、頻率來研判誘發其他地震的可能性。