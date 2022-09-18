民眾黨主席兼台北市長柯文哲和民眾黨不分區立委蔡壁如皆到場相挺（潘虹恩攝）

民眾黨台中市第十三選區參選人江和樹18日打破傳統，透過網路直播舉行競選總部成立大會，期盼在網路與民眾「零距離」相見，直播湧入6300多位觀眾，民眾黨主席兼台北市長柯文哲南下為其站台；柯文哲表示，要像江和樹一樣保有創新精神，才能帶領台灣不斷進步。

台中市第十三選區（大里、霧峰）市議員候選人江和樹舉辦競選總部成立大會，民眾黨主席兼台北市長柯文哲及民眾黨不分區立法委員蔡壁如皆到場相挺；江和樹表示，網路是無國界的、傳播速度最快的，因此打破傳統競選大會形式，用直播方式與民眾「零距離」相見，臉書直播也湧入6300位觀眾。

柯文哲表示，政治要落實在人民生活的每一天，不用去想要做什麼豐功偉業，最重要的是解決人民的生活問題，每天日積月累、愈做愈好。

柯文哲指出，自己擔任市長七年多，最難的其實是街道上一件件小小的事，走進市區街道，街邊的人行道和停車格看似沒什麼特別，但有畫人行道和停車格的地方，車禍比例會下降43％，因此要檢查城市方不方便，就是推嬰兒車去走，但這不是一夕之間能解決，要想好完善的計畫，一步一步處理。

柯文哲表示，認真是一種文化，候選人為民服務最重要的是認真、舉手之勞、盡力而為， 對方都會記得；面對人民、面對政策都要以「A的n次方」的態度去執行，每天進步一點點，累積下來就會有所成效，勉勵江和樹要像今天一樣保有創新精神、持續進步。