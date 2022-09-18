民進黨基隆市長參選人蔡適應18日舉行競選總部成立大會，蔡英文總統親自到場站台。（陳彩玲攝）

2022基隆市長選況激烈，藍綠2黨不分上下，民進黨基隆市長參選人蔡適應18日舉行競選總部成立大會，蔡英文總統親自到場站台。她致詞時表示，年底選戰對基隆來說是關鍵之戰，「基隆隊」一定要衝出高票，相信家族政治不會贏過會做事，一定要讓基隆繼續前進。

蔡適應競總成立大會邀請蔡英文、副總統賴清德、基隆市長林右昌等人站台助講，並為黨籍提名的市議員、里長候選人加油打氣。蔡英文致詞時先是提到，昨晚地震所幸沒有重大災情，但後續還有餘震，希望大家提高警覺，也要注意各級政府發布重要資訊。

蔡英文指出，年底選戰對基隆來說，是一場關鍵之戰，是一場進步或停滯之戰，基隆不是綠的，也不是藍的，要選擇讓城市繼續進步，還是回到停滯不前的年代？要選擇讓發展升級，還是要讓家族政治捲土重來？相信在場的人都會同意，一定要讓基隆繼續前進。

她說，過去這幾年，林右昌在地方，努力推動市政；蔡適應在中央努力爭取預算，過去6年多來，為了基隆發展、台灣主權堅守崗位，每天在立法院、基隆間來回奔波、不曾間斷，更被國會評鑑第一名立委，相信蔡適應為基隆拚出的政績不怕被比較。

蔡英文指出，蔡適應除對基隆未來的願景，以及城市發展充滿想法，也已經做好準備，而執政團隊也準備好了，明年中央政府總預算，將創歷史新高，代表台灣經濟規模變大、財政能力更好，明年將把重點放在社會福利、社會照顧、基礎建設和國防發展，因此，在地方要讓蔡適應繼續接棒，讓他跟中央一起拚、一起衝、一起落實。

最後，蔡英文說，這次基隆隊一定要衝出高票，她對基隆人有信心，知道家族政治不會贏過會做事，基隆過去8年有認真勤奮解決問題的市長，為城市打拼爭取資源的立委，加上堅強「基隆隊」黨工職，以及全力支持地方政府的中央，這就是會做事的治理模式，讓基隆進步不倒退的成功模式，請大家團結支持蔡適應，讓會做事的人贏、讓做對事的人贏。