《蒼蘭訣》王鶴棣出席見面會。（翻攝自愛奇藝國際站）

《蒼蘭訣》見面會上公開王鶴棣、虞書欣未曝光過的吻戲花絮。（翻設自愛奇藝國際站）

《蒼蘭訣》王鶴棣、虞書欣戲裡戲外都有可愛互動。

被網友喻為黑馬陸劇的《蒼蘭訣》挾帶高人氣，在昨（17日）晚舉辦粉絲見面會，包含王鶴棣、虞書欣、張凌赫、林柏叡、洪瀟、徐海喬、郭曉婷、張宸逍與程梓皆以時裝出席，不同古裝的俊帥模樣讓「王鶴棣、張凌赫造型」雙雙衝上熱搜榜。

演員剛入場時，就有眼尖粉絲發現，王鶴棣上樓梯前瞧見身旁的虞書欣穿著高跟鞋，便主動伸出左手讓女方攙扶，虞書欣也非常自然順勢搭了上去，兩人「牽手」登場，可說是公然放閃，讓劇迷興奮直呼，「救命啊！一開場就發糖」、「這售後太甜」、「棣棣太紳士了」。

見面會上還公開了未曝光過的吻戲花絮，影片中虞書欣穿戴著神女的頭飾，而王鶴棣留著一頭長白髮，脖子上有著被太歲(邪物)附身時的紋身，兩人在鏡頭前投入地深吻。不過導演一喊卡，虞書欣便質問王鶴棣，「你幹嘛親我親得那麼熱烈啊，你還半死不活欸！你還瀕臨死亡欸！」

接著重新拍攝，為了讓攝影機在他們身邊轉一圈，他倆就這麼摟腰擁抱著彼此，在鏡頭前蠕動雙脣深深地吻，讓現場粉絲看了都要坐不住，台下傳來陣陣尖叫聲。

被問到劇中印象最深刻的金句，虞書欣才剛要回答，王鶴棣就搶先說出女方最常講的台詞，「可噁心啦」，讓虞書欣插腰作勢生氣回，「你幹嘛把我的說了，那我說什麼啊？」接著她說除了「可噁心啦」、「唉唷」之外，「如果你把我救活了，我就要嫁給別人了，你要看我嫁給別人嗎？」一邊演出當時情景，殺青至今都還未忘記經典台詞，讓王鶴棣不禁拍手鼓掌。

至於王鶴棣記憶最深的台詞便是大結局最後一句「我回來了」，原因是，「東方青蒼說了一整部劇『本座』，卻在最後一句說我回來了。」

由於劇迷不捨《蒼蘭訣》結局，虞書欣也在見面會上主動提議找原班人馬拍攝現代劇，指定雲中君演班主任，她是班上好好學習的小女孩，王鶴棣就是不好好讀書的壞男孩，張凌赫（原飾演長珩仙君）是好學長，徐海喬（原飾演容昊）是壞學長，林柏叡（原飾演觴闕）則是王鶴棣的跟班，與洪瀟（原飾演結黎）是一對，人物關係都一樣，只是改成現代校園版，讓台下的粉絲期待大喊，「想看！」

製作人王一栩更在會後寫下，「知道了，知道了，大家的願望都收到了。讓我們多點耐心，歡歡樂樂靜待好作品。」《蒼蘭訣》VIP專享見面會可在iQIYI國際版APP及iQ.com收看，《蒼蘭訣》全劇也已在愛奇藝國際站上架。