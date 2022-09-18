台中監獄受刑人陳坤和17日晚間逃逸，隨即偷竊於台中殯儀館旁停車場裡的藍色小貨車。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中監獄脫逃受刑人陳坤和17日晚間自醫院戒護開刀後脫逃，檢警發動全力緝捕，在今天中午在中壢將他逮捕到案。據了解，陳男持刀抵抗，經強勢警力壓制將他壓制逮捕，過程中，陳男受傷嚴重，已送醫急救。

中壢警分局表示，台中市刑大員警昨天晚上就掌握陳嫌行蹤，與其合作今天下午2時許，在中壢區中山東路發現陳嫌上了一部計程車，員警見狀立即上前攔車，並對空鳴了1槍喝斥陳嫌立即下車，陳嫌下車原本想要反抗，但自知跑不掉，便拿出預藏的剪刀與小刀自傷，現場血流不止，據了解，他目前送往中壢天晟醫院急救，目前仍在手術中，傷勢狀況不明。

台中監獄受刑人陳坤和17日趁戒護送醫治療時掙脫電子腳鐐逃逸，後變裝在市區逃竄。（圖／翻攝自記者爆料網）

重犯就醫時脫逃! 10CM鐵線開鎖 還偷車變裝│中視新聞 20220918

回顧事發過程，受刑人陳坤和16日前往中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，進行拔除鋼釘手術，但17日晚間5時許自行破壞腳鐐逃逸；台中地檢署表示，晚間8時5分許接獲獄方的傳真通知，立即於9時52分許發布通緝。

據警方初步追查，陳自醫院脫逃後，跑到台中殯儀館旁停車場偷車，但因遇見巡邏車，隨即又丟車逃逸，在市區內徒步繞行，且已變裝逃逸，陳嫌逃亡至桃園市，後續將針對脫逃等罪嫌向其究責。

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