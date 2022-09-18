美元指數屆高不下，9/6突破110的20年新高後，近周來沒有明顯下滑，與美元走向「理論上」相反的國際原油價格，果然出現盤旋走低，只是8月以來出現的「一周上、一周下」走勢，把投資人弄迷糊了。

富蘭克林證券投顧表示，大宗商品價格對於經濟情勢變化的預期相當敏感，歐美經濟衰退的說法，中國大陸加大防疫封控力道等因素，衝擊能源需求下滑的擔憂，拖累油價反轉收黑，美國能源資訊局數據已顯示，截至9/9為止一週，美國原油庫存增加240桶，應是受戰備儲油釋放影響。

金融交易商OANDA資深分析師埃爾拉姆指出，全球增長的擔憂會抑制原油需求的前景，但OPEC+ 才是真正背後監看市場的力量，仍向市場宣示其仍有調節油市與價格的能力，經常在價格下跌超過預期時，即時作出回應。布蘭特油期目前仍保持在90美元/桶以上，但經濟衰退的擔憂若持續上升，就會改變目前的價格盤旋。

美國政府在釋出大量原油儲備後，目前儲備已下降至1984年以來最低水準，富蘭克林證券投顧表示，後續勢必有回補需求，均有助形成油價下檔支撐，OPEC 9月報告亦指出，維持今明兩年原油需求將分別增加310萬桶/日、270萬桶/日的預估。

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