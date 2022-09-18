足球場啟用典禮由多位長官共同開球。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

17日由蘭陽足跡盃賽事為18日啟用典禮揭開序幕。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉溪濱運動公園足球場及籃球場鋪面更新工程，斥資1800萬、歷經1年多期程，因疫情而延期至今（18日）正式啟用，17日由蘭陽足跡盃賽事揭開序幕；五結鄉長沈德茂表示，公所非常重視全民運動，除溪濱運動公園外，未來將持續增加運動場館並改善運動設施，積極營造安全及便利的運動環境。

五結鄉公所說明，該工程由立法委員高金素梅、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、宜蘭縣足球協會、經濟部水利署第一河川局及五結鄉民代表會等共同推動，中央挹注1264萬元經費，鄉公所自籌561萬元；除新建一座標準化足球場、活動式廁所、排水溝、車阻、整修籃球場及溜冰場鋪面外，亦整理綠地草坪。

公所表示，該工程於2020年開工，今年2月完工，原定4月9日正式對外啟用，因疫情而延期至今（18日）正式啟用，17日由宜蘭縣順安國中、台東縣豐田國中及新北市自強國中參與蘭陽足跡盃賽事，為今啟用典禮揭開序幕；賽事最終由豐田國中奪冠，亞軍為自強國中、季軍為順安國中男足、殿軍為順安國中女足。

陳漢鍾表示，近年運動風興起，在宜蘭有限資源下，思考如何協助五結鄉提出的足球場增設計畫，遂向中央申請補助經費，由立委高金素梅從中協助，方能完成足球場，且一併改善周邊運動設施跟場域。陳指出，政治、建設不分黨派，地方行政首長及民意代表們，有責任為孩子、民眾爭取更多建設，讓足球蓬勃發展。

縣府教育處體育保健科長楊沛勳表示，縣府從學校到社區、全縣針對不同層級的使用對象，提供適合的場地，可以讓民眾舉辦校際型、社區型、全國型甚至國際性的足球賽，盼能大幅提升縣內的足球運動風氣。後續各鄉鎮市如還有其他體育建設的需求，縣府也會持續給予協助幫忙，讓孩子們球藝增進、學業進步。

沈德茂說，公所非常重視全民運動，除溪濱運動公園之外，未來將持續增加運動場館並改善運動設施，積極營造安全及便利的運動環境，讓該場域有效運用；往後也會規畫放風箏或假日其他活動，鼓勵大家多親近大自然、盡情的運動。