國民黨高市長參選人柯志恩前往左營四海一家參與「軍區嘉年華」軍民同樂會活動，體驗軍事主題及眷村文化。（柯宗緯翻攝）

高雄市長選戰逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩開啟「鐵人模式」，昨（18）日一天內勤跑陸、海、空三軍行程，先是前往陸軍官校專修班校友會會員大會、空軍官校校友總會會員代表大會，接著轉往左營四海一家，還稱自己是在眷村附近長大，企圖拉近與選民的距離，搶攻軍系票倉。

柯志恩昨天前往拜訪陸軍官校、空軍官校的校友們，感謝他們過去為國犧牲奉獻。柯志恩提到，這些校友們過去都是軍中中流砥柱，以及保衛中華民國的重要力量，因此向他們致上最高的敬意。

此外，柯志恩也前往左營四海一家參與「軍區嘉年華」軍民同樂會活動，體驗軍事主題及眷村文化。會中，柯志恩也走訪市集，購買吊飾、明信片等特色小物，身體力行支持文創產業。

柯志恩透露，過去她就是在眷村附近長大的，看到「軍區嘉年華」結合高雄在地的軍事元素，以各式體驗以及表演活動推廣眷村文化，創意與傳承的展現令人十分驚艷。

柯志恩還與現場小朋友們互動，柯更帶著他們一同坐上軍車，繞行四海一家的廣場。柯志恩說，逛市集的途中，突然遇到一群小朋友熱情迎接，非常地開心。柯志恩在離開會場前，逐一向民眾致意，現場反應熱絡。

柯志恩認為，軍人們的犧牲奉獻是多麼的令人尊敬，而高雄的眷村又是是如此優美。軍事上，國軍們保衛我們，守護我們的國土；文化上，眷村獨特的生活韻味，形成長遠的歷史記憶，是我們無形的資產。

她特別感謝所有陸、海、空軍的校友們，過去為國家無怨付出；也謝謝「軍區嘉年華」主辦單位，將軍事文史、眷村文化發揚光大。她強調，未來上任後一定會給辛苦的國軍弟兄及榮民長輩更多照顧，並給予眷村最大支持與幫助，傳承國軍的精神及傳承高雄獨特之美。