次世代疫苗又來了！中央流行疫情指揮中心今天公布，今年採購第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑將於今日晚間11時30分左右抵台，加上第一批80.4劑，國內目前共有160.7萬劑，指揮中心發言人莊人祥表示，9月底前共會有300萬劑次世代疫苗到貨，若第一、第二階段接種對象接種率不夠理想，就會提早開放年輕族群接種。

國內第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，預計10月起配送各縣市政府，本批效期至2023年3月29日。

指揮中心發言人莊人祥表示，加上這批次世代疫苗，九月底之前，國內共會有300萬劑Moderna次世代雙價疫苗到貨，優先提供第一階段與第二階段對象使用，包括65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，兩階段對象共約678萬人。

不過，由於疫苗解凍後僅能保存30天，為讓疫苗做做有效應用，莊人祥表示，本月前會先開打41萬劑，觀察優先開放接種族群的施打狀況與打氣，若接種情況不夠良好，9月底就會繼續決定是否持續往下開放。

「以希望讓想的人都能打得到為主」，莊人祥表示，由於尚不知民眾接種疫苗，因此若優先開放的兩階段族群接種綠不夠好，不排除直接開放到年輕世代接種，大家都有機會打的到。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1124.3萬劑到貨。