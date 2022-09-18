年底九合一選戰即將開打，而一份今（18）日最新出爐的新竹市長街頭民調顯示，國民黨候選人林耕仁最受支持，但與民眾黨候選人高虹安、民進黨候選人沈慧虹的差距不大。

時常進行選舉民調的YouTube「桃園孫先生」，今前往新竹市進行街頭投票，最終結果顯示，林耕仁得到12票，支持度位居第一，但高虹安與沈慧虹各自也拿到了10票。

前新竹市長林智堅昨復出為沈慧虹站台，他以「台積電也有不良品」，與其任內重要政績、但爆出重大疏失的新竹棒球場類比，引發外界熱議，是否會影響到沈的選情，也受到關注。