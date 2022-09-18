夏宇童(右)和呂紹齊在劇種有段感情戲。（全民大劇團提供）

由夏宇童、賴佩霞、倪安東主演的音樂劇《倒垃圾》，今下午2點半在台北市親子劇場演出。但在演出前，夏宇童突然胃痙攣送醫急診，打了針趕回來演出，差點開天窗，劇團方面表示夏宇童的狀況還好，仍正常演出。

夏宇童在16日的彩排記者會上，還非常期待正式演出，透露這陣子為了保養喉嚨都盡量減少說話，「像是我媽媽打電話過來，我還會掛掉跟她說傳訊息就好，能夠讓喉嚨休息就是最好的保養。」沒想到今天演出前身體出現狀況，打完針又趕回來演出，相當敬業，不過稍早發生有感地震，演出暫時停止，場內也將大燈打開。