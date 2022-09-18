差點開天窗！夏宇童舞台劇演出前胃痙攣送急診打針 15:022022/09/18 中時 王思穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 夏宇童（左）演出前突然胃痙攣送急診，右為倪安東。（全民大劇團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏宇童(右)和呂紹齊在劇種有段感情戲。（全民大劇團提供） 由夏宇童、賴佩霞、倪安東主演的音樂劇《倒垃圾》，今下午2點半在台北市親子劇場演出。但在演出前，夏宇童突然胃痙攣送醫急診，打了針趕回來演出，差點開天窗，劇團方面表示夏宇童的狀況還好，仍正常演出。 夏宇童在16日的彩排記者會上，還非常期待正式演出，透露這陣子為了保養喉嚨都盡量減少說話，「像是我媽媽打電話過來，我還會掛掉跟她說傳訊息就好，能夠讓喉嚨休息就是最好的保養。」沒想到今天演出前身體出現狀況，打完針又趕回來演出，相當敬業，不過稍早發生有感地震，演出暫時停止，場內也將大燈打開。 #夏宇童 #演出 #演出前 #點開 #胃痙攣 也許您會感興趣 其他人正在看 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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