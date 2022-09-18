今（18）日下午2時44分，台東發生規模6.8強震，高雄市長陳其邁透過臉書指出，根據氣象局觀測顯示，餘震可能長達1個月時間，因此成立應變小組，包括了災防備援中心、消防局跟工務局等立刻進駐，消防應變中心仍持續保持警戒。

陳其邁指出，餘震不斷！提醒大家持續保持警戒，高市府也會嚴加留意各區狀況。地震通報下午2時44分，位置：台東縣政府北方 42.7 公里，位於台東縣池上鄉，地震深度：7公里，芮氏規模：6.8。

陳其邁提到，氣象局今天根據觀測表示，餘震可能長達1個月時間。高市府在地震之後就立刻成立應變小組，包括災防備援中心，由消防局跟工務局就立刻進駐。

陳其邁說，昨天一整個晚上，包括備援中心持續的設立、以及經發局的OPS管線中心，也全面的監控包括水電、油氣，還有相關化工的、化學的管線。相關局處徹夜駐守，消防應變中心目前也仍持續保持警戒。

他也特別呼籲，請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打119或1999通報，我們也會密切注意狀況。若有餘震發生，請盡量避免搭乘電梯，並請牢記地震3字＃口訣「＃DCH」：＃趴低(Drop)、＃掩護(Cover)、抓牢(Hold on)，保持冷靜、注意安全。