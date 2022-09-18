台東池上今（18）日下午2時44分發生規模6.8強震，強度比前一晚更大，甚至連沖繩的石垣島等地都有1級震度，不過美國地質調查所（US Geological Survey）及日本氣象廳最初都偵測到地震規模為7.2，美國後續下修至6.9，美國海嘯預警系統及日本氣象廳隨後都發布海嘯警報，

台東池上下午發生地震，氣象局偵測到規模為6.8，不過據路透社、俄羅斯衛星通訊社、日本放送協會（NHK）報導，美國地質調查所及日本氣象廳最初都偵測到地震規模為7.2，美國地質調查所隨後下修地震規模至6.9，震源深度分別為10公里及「極淺」，日本沖繩縣的石垣島及與那國島都偵測到1級震度。

美、日兩國也相繼發布海嘯警報。美國海嘯預警系統指出，距離震央300公里內地區恐面臨「危險」海嘯；日本氣象廳於當地時間下午3時49分（台灣時間下午2時49分）向沖繩縣宮古島及八重山地區發布海嘯警報，氣象廳警告，1公尺高海嘯恐襲擊沿岸地區，衝擊社區及沿岸房舍，呼籲民眾避開沿海地區，並待在家中。

台東17日晚間才發生規模6.4強震，氣象局後續表示17日的地震是前震，今日下午的地震才是主震。

文章來源：Powerful earthquake hits southeast Taiwan, tsunami warning issued
文章來源：Japan Issues Tsunami Alert as 7.2 Magnitude Earthquake Strikes Off Coast of Taiwan
文章來源：沖縄 宮古島・八重山地方に津波注意報 台湾付近でM7.2の地震
文章來源：津波
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