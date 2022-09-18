東京六本木藝術之夜17至19日舉行，台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品「窗」在鄰近六本木車站的GIOTTO HOUSE展出，吸引許多民眾參觀。（圖/ 中央社）

暌違3年的日本東京六本木藝術之夜17至19日舉行，70組受邀參展的藝術家當中，台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品「窗」首度在日本亮相，成為焦點之一。

「2022六本木藝術之夜」的主題是「魔幻大冒險，在這條街尋找藝術的不可思議！」。開幕式昨晚在六本木之丘廣場舉行。會場可看到主展藝術家村上隆與12組藝術家一起完成的與哆啦A夢合作的新作品。六本木一帶有70組藝術家約100項作品在多處展示。

受到COVID-19疫情影響，六本木藝術之夜活動暌違3年舉辦。本屆主題是「魔幻大冒險，在這條街尋找藝術的不可思議！」。主展藝術家村上隆與哆啦A夢合作的新作品是焦點。（圖/ 中央社）

林明弘作品「窗」以源自傳統格子窗的硬幣圖紋為創作發想，將醒目台灣意象融入富含藝文與商業氣息的六本木街區，並同步於鄰近六本木車站的GIOTTO HOUSE與在地指標性建築六本木之丘展出，透過展現藝術能量與視覺印象，彰顯台灣當代藝術的原創與獨特性。

林明弘的2件作品分別在GIOTTO HOUSE及六本木之丘大樓內展出。

在開幕式上，森美術館館長片岡真實致詞表示，持續數年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖然使人員移動受限，但想像力卻有無限的可能性。正如今年主展藝術家村上隆以哆啦A夢為主題的作品概念，希望六本木藝術之夜能提供和藝術與魔幻冒險相遇的全新體驗。

駐日台灣文化中心表示，近年基於與森美術館的良好關係與密切合作，持續於六本木藝術之夜推動台灣藝術家作品展出。近年雖因疫情導致跨國移動及藝文交流產生許多限制，台灣文化中心仍積極推動台灣藝術家在日本重要藝術節參展，讓台灣的藝術力量在國際舞台上不缺席。

駐日台灣文化中心2021年與日本藝術媒體「美術手帖」共同策劃「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，其中一場邀請林明弘與片岡真實對談，為本屆活動提前暖身，盼能為疫後時代的藝文展示與交流活動開啟一扇全新的視窗。

林明弘生於東京、在台灣長大，是台灣望族霧峰林家的後代，也是國際知名的裝置藝術家，以台北和布魯塞爾為創作據點，近期受邀在紐約大都會藝術博物館The Met大廳現地製作。中華民國駐紐約辦事處一樓大廳整修，也邀請他以挑高牆面為畫布，呈現「島嶼生活」，預定10月亮相。

本屆六本木藝術之夜展示地點除了六本木之丘，還有森美術館、東京中城、三得利美術館、21_21 DESIGN SIGHT、國立新美術館、六本木商店街、六本木地區的一些公共設施等。

六本木藝術之夜由日本當代藝術據點森美術館串聯東京都及都內藝文場館與機構共同主辦，自2009年起結合六本木地區重要藝文館所、商業設施及街頭空間為展示區域，匯聚各國知名及新銳藝術家的作品，並以無牆美術館和公眾參與模式打造都市藝術嘉年華，深具口碑及話題性。（編輯：郭中翰）1110918