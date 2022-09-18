今年最大地震！池上規模6.8強震「是新主震」 花蓮玉里透天厝倒塌、傷亡不明

繼昨日規模6.4強震後，台東今（18）日再度發生規模6.8地震，傳出火車因此出軌。對此台鐵表示，花蓮東里車站由於雨棚震垮，壓到月台上的車次420列車，車上旅客共有20人，所幸無人受傷，目前台鐵已派員協助處理中。

月台火車被雨棚壓垮（台鐵提供）

東里站月台建築倒塌。（翻攝自記者爆料網）

台鐵表示，東里站月台雨棚掉落水泥塊與420次柴聯自強號擦撞致出軌，有3節車廂向山側傾斜，旅客約20人無傷亡已離開車廂及月台區；東里-東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。