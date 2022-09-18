繼昨日規模6.4強震後，台東今（18）日再度發生規模6.8地震，傳出火車因此出軌。對此台鐵表示，花蓮東里車站由於雨棚震垮，壓到月台上的車次420列車，車上旅客共有20人，所幸無人受傷，目前台鐵已派員協助處理中。
台鐵表示，東里站月台雨棚掉落水泥塊與420次柴聯自強號擦撞致出軌，有3節車廂向山側傾斜，旅客約20人無傷亡已離開車廂及月台區；東里-東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。
繼昨日規模6.4強震後，台東今（18）日再度發生規模6.8地震，傳出火車因此出軌。對此台鐵表示，花蓮東里車站由於雨棚震垮，壓到月台上的車次420列車，車上旅客共有20人，所幸無人受傷，目前台鐵已派員協助處理中。
台鐵表示，東里站月台雨棚掉落水泥塊與420次柴聯自強號擦撞致出軌，有3節車廂向山側傾斜，旅客約20人無傷亡已離開車廂及月台區；東里-東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。