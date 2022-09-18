火龍果原產於中美洲，果肉分成白色及紅色，不僅營養價值豐富、低熱量且高纖維，不同的顏色品種還有不同功效，婦產科醫師張瑜芹近日在臉書粉專PO文指出，紅肉火龍果能抗氧化、延緩衰老；白肉則有助胎兒發育，且富含膳食纖維，幫助排便。

張瑜芹表示，每100克的紅肉火龍果，熱量僅50大卡，吃起來有飽足感，豐富的膳食纖維也能幫助排便，更有養顏美容、消除水腫等功效。除了碳水化合物和膳食纖維之外，還有胡蘿蔔素、維生素B、維生素C等，就連火龍果的籽也富含多種礦物質。

再者，不同顏色的火龍果還有不同功效，紅肉火龍果含有大量「甜菜紅素」，比青花素的抗氧化功力更強1.5至2倍，不僅能抗氧化，還能延緩衰老。

至於白肉火龍果則擁有比紅肉火龍果更多的「葉酸」，可以幫助胎兒腦部神經系統發育，孕婦可以適量攝取；此外，白肉火龍果的膳食纖維也比紅肉更多，每100克白肉火龍果含1.7克膳食纖維（紅肉僅有1.3克），如果想藉由吃火龍果來解宿便，吃白肉的效果會更好。

不過張瑜芹也提醒，糖尿病患者以及慢性腎炎或是洗腎患者都不適合吃火龍果，前者小心血糖上升，後者則要注意高鉀含量。