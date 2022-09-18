餘震不斷！新北三重中正北路停電、3起電梯受困 15:202022/09/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下午又發生規模6.8地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年最大地震！池上規模6.8強震「是新主震」 花蓮玉里透天厝倒塌、傷亡不明 @中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 繼昨晚台東發生規模6.4地震，今天（18日）餘震不斷，下午2時44分台東池上鄉又出現規模6.8強震，全台各地均明顯有感，新北市消防局在地震發生後陸續接獲零星災情，包括蘆洲區2件、新店區1件電梯受困，三重區中正北路一帶停電，目前仍在監控中。 台東地牛翻身釀災情 綠委：協調中央全力協助 台南4級震度 消防局：尚未接獲災情 今晨花東又多次地震 鐵公路影響一次看 #不斷 #災情 #台東 #零星 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東餘震不斷 池上鄉民：不敢如廁洗澡更不敢睡 00:452022/09/18 生活 林佳龍、陳時中昨同台 共同政策近期提出 12:322022/09/18 政治 全台餘震不斷 田馥甄緊急宣布今明2場演唱會取消 15:432022/09/18 娛樂 台東6.8強震全台有感 饒慶鈴曝最新狀況 15:542022/09/18 政治 昨晚強震襲台 陳其邁：立刻成立應變小組 掌握各地災情 10:472022/09/18 政治 台東傳災情 黃偉哲指示台南特搜隊出發救援 15:562022/09/18 生活 金曲歌王台東遇強震：感覺房子快垮了 曝屋內慘況 00:582022/09/18 娛樂 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 04:102022/09/18 生活新聞 又震了！納豆女友家吊燈砸落 民眾驚呼：像在坐海盜船 15:212022/09/18 生活 6.8強震北市傳災情 磁磚砸落、受困電梯、電線杆傾斜 15:462022/09/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。