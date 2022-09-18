今年最大地震！池上規模6.8強震「是新主震」 花蓮玉里透天厝倒塌、傷亡不明 @中時新聞網 ​

繼昨晚台東發生規模6.4地震，今天（18日）餘震不斷，下午2時44分台東池上鄉又出現規模6.8強震，全台各地均明顯有感，新北市消防局在地震發生後陸續接獲零星災情，包括蘆洲區2件、新店區1件電梯受困，三重區中正北路一帶停電，目前仍在監控中。